Korteriomand asub 16 korteriga elamus. Elamus on ahiküte. Korteri seinad, laed, põrandad, küttekolded, tehnopaigaldised, pinnakatted, avatäited on lagunenud. Korteris asuvad olmejäätmed. Korteril eraldi elektri võrgulepingut ei ole, on maja ühine võrguleping.