Kuni 13. augustini on Albu mõis huvilistele avatud reedest pühapäevani kell 12–18. Ringkäigul on võimalik tutvuda nii väärika hoone kui seal peituva kunstiga.

Pärnumaal elav maalikunstnik Tiina Ojaste ütles kunsti­suve avamisel, et tema lemmikkohad, kus näitusi teha, on ajaloolised hooned. «Ma polnud enne Albu mõisas käinud, võtsin kaasa koorma pilte, et kohapeal valida. Lõpuks jõudsid need kõik seintele,» lausus ta.