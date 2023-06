Täna said 9. klassi lõputunnistuse 14 Laupa põhikooli õpilast. Eriliseks teeb sünduse veel asjaolu, et tegemist oli kooli ajaloo sajanda lennuga. Kooli direktor Kaarel Aluoja ütles, et see näitab kooli järjepidevust. "Väga uhke tunne on," rõõmustas ta.