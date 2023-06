Haigla sai kingiks ema ja lapse palati

Ladies Circle 8 president Mari­ Mikson ütles, et kuigi klubi on igal aastal panustanud mõnda üle-eestilisse heategevusprojekti, on nad alati ka kodukandis vaadanud ringi selle pilguga, kuidas kohalikku kogukonda aidata. «Nii jäigi meile silma Järvamaa haigla, kus väikesed patsiendid pole enam eraldi osakonnas nagu varem, vaid peavad haiglapäevi veetma eri osakondade väiksemates palatites,» lausus ta.