Reformierakond valis Rootsi asemel kolmanda maailma riikide majandusmudeli

Ühe või teise lähenemisviisi tõhusust saab hinnata siis, kui võrrelda oma tulemusi naabritega. Rahvusvaheline valuutafond ennustab Eestile 2023. aastaks 1,2protsendist majanduslangust ja kui see tõeks osutub, siis lõpetame aasta Euroopa Liidu riikide edetabelis autsaiderina. Ja see pole esimene kord, ka eelmisel aastal jõudsime ELi halvimate riikide esikolmikusse. Samasugune on olukord ka inflatsiooniga, see prognoositakse 9,7 protsendi tasemel, mis (nagu ka eelmisel aastal) on üks Euroopa Liidu halvimaid tulemusi. Talupojamõistus ütleb, et juba kolm aastat riiki erinevates koalitsioonides juhtinud reformierakond teeb midagi valesti.