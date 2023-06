Vastavalt keskkonnaagentuuri tuleohuindeksile on Järvamaa ohtlikkuselt teisel kohal maakondade arvestuses. Viimastel päevadel on Järvamaal ja ka Türi vallas juhtunud metsa- ja maastikupõlenguid, mis on tänu varajasele avastamisele ja kiirele reageerimisele saadud kiiresti kustutatud. Looduskeskkond on väga kuiv ning iga väiksemgi säde võib põhjustada ulatusliku kahju.