Galerii ⟩ Gümnasistid lendasid Türilt laia ilma

Kooli direktor Katrin Puusepp ütles lõpukõnes, et oma kool, oma teod ja oma tegemised on selle erilise päeva mõte. "Meie jäljed, meie väärtused - need on asjad mis meid kõnetavad ja ikka meelde tulevad, kui mõtleme tagasi oma kooliajale," sõnas ta.

Ta märkis, et kaua oodatud hetk ongi kätte jõudnud. "Rõõm, südamesoojus, rahulolu uhkus, südamevärin, ärevus ja mõte, et ma sain sellega hakkama - need on tundeid, mis lõpetajaid kindlasti valdavad." Üks oluline samm teie päikeselisel ja põneval teekonnal on kätte jõudnud ja aeg on lendu tõusta.