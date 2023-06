President Alar Karis võidupühal: Eesti riigikaitse esimene kaitseliin on ühtekuuluvustunne ja veendumus, et siin on meie kõigi kodu

Paraku puudutab riigikaitse ka meie elukeskkonda. Julgeolekupilt on muutnud kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppevõimaluste parandamise hädavajalikuks. Samuti on hädavajalik pakkuda liitlastele võimalusi teha siin just selliseid õppusi, mis valmistaksid neid ette Eesti kaitsmiseks. Meie naaberriigid tegelevad sellega: Läti rajab Selonia harjutusala - 25 000 hektarit, Leedu - Rudininkai harjutusala, mis on 17 000 hektarit. Meie Nursipalu laiendus suurendab selle harjutusvälja üle 9000-le hektarile.

Viimased poolteist aastat on kinnitanud, et julgeoleku eest tuleb maksta kõrgemat hinda kui seni ning, et riigikaitsega seonduv puudutab meie kõigi igapäevaelu senisest tugevamalt.

Vabadussõja ajal kasvas teraskindlaks meie rahvuslik uhkus ja enesekindlus. Ka täna on meil põhjust uskuda oma riiki ja olla valmis seda kaitsma. Seni õnneks õppustel Siil, Hunt, Kevadtorm, Okas ja nii edasi. Ja mida paremad oleme õppustel, ka koos liitlastega, seda väiksem on tõenäosus, et Eesti lahingutandriks muutub.

Lõpetuseks soovin, et tänasel võidupühal mõtleme Ukraina relvajõudude peale, kes on alustanud vastupealetungiga. On selge, et nende ülesanne on keeruline ja kanda tuleb kaotusi. Aga lootkem, et Eesti ja teiste sõprade toega õnnestub esialgsetele edusammudele ehitada ning saavutada võit, millest sõltub ka meie julgeolek.

Head paraadi ja head võidupüha!