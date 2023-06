Karinul peetakse jaanipidu äsja valminud külaplatsil

Karinu külaseltsi Karame juhatuse liige Hille Nugis sõnas, et külaplats on täiesti uus. Varem on jaanipeod peetud Karinu mõisapargis. See aga kuulub juba mõnda aega eraomanikule. "Omanik oleks meil lubanud seal ka edaspidi üritusi teha, aga külaplatsi rajamine oli parem lahendus nii meile endale kui mõisa omanikule," ütles Nugis. Ka on mõisapargis olev väike laululava täielikult amortiseerunud.