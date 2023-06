Osaühingu Aqua Pesulad esindaja Ivo Ree, kes on muuhulgas Paidesse kerkiva täisautomaatse pesulajaama projektijuht, sõnas, et uue autode selvepesula avamine Paides on kavandatud aasta lõppu või järgmise algusesse. Pigem saavad atoomanikud oma sõidukeid seal pesema hakata siiski uuest aastast.