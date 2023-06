Türil toimub võrkpalli linnalaager lastele

Linnalaagri toimumiskohtadeks on Türi spordiklubide liidu rajatised, mis pakuvad suurepäraseid tingimusi võrkpalli treeninguteks ja mängudeks.

Laagri üks eestvedaja Sten Perillus, jagas oma mõtteid ning mainis, et registreerunud on juba palju noori, sealhulgas need, kes on varasemalt võrkpalliga kokku puutunud, aga ka need, kes alles avastavad selle spordiala võlusid.

Perillus lisas, et laagrisse on oodata noori mitte ainult Türi vallast, vaid ka teistest paikadest Eestis ning isegi välismaalt. "Kaugemad tulijad on kohale tulemas lausa Suurbritanniast," mainis ta.

Võrkpalli linnalaagrit juhendavad kogenud treenerid Villi Vantsi, Ilmar Mõttus ja Sten Perillus, kes on pühendunud noorte spordioskuste arendamisele ja neile meeldejäävate elamuste pakkumisele. Treeningute ja mängude kaudu õpivad noored võrkpallialaseid oskusi ning saavad võimaluse kohtuda ja suhelda teiste võrkpallisõpradega.

Osalustasu laagris osalemiseks on 30 eurot, mis sisaldab treeninguid, lõunasööki ja laagrisärki. See tagab, et noored saavad nii aktiivselt sportida kui ka maitsta maitsvat toitu ning olla uhked oma laagrisärgi üle.

Registreerimine laagrisse kestab 2. juulini ning seda on võimalik teha läbi veebi registreerimisvormi, mis asub aadressil: https://forms.gle/ZXspCrumh9qCZQyd9.