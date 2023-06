Lugege mu huultelt: maksud ei tõuse. Punkt!

Vastne riigikogusse valitud Reformierakonna saadik Pipi-Liis Sie­mann on esitanud Järva Teatajas retoorilise küsimuse: «Mis teil seal riigikogus toimub?» ning asunud siis usinasti selgitama, et tegemist on opositsiooni saadikute sobimatu ja vastutustundetu tegevusega, kus aega lihtsalt venitatakse ning takistatakse jonniga valitsusel täitmast olulisi ja vastutusrikkaid ülesandeid.