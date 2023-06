Retroajastu neljarattalised veerevad Türile

Tänapäeval on vankrite ja kärude valik kauplustes piiritu, ent noorema põlvkonna hulgas on omajagu ka neid lapsevanemaid, kes leiavad, et nende järeltulija võiks oma esimesed elukuud ringi veereda samasuguses vankris kui nemad omal ajal. Ja üsna kindel on, et tänavapildis jääb 30–40 aastat tagasi Poolas, Tšehhis või Saksa Demokraatlikus Vabariigis toodetud vanker tänapäevaste uhkete sõiduvahendite seast kohe kindlasti silma, püüdes rohkelt uudishimulikke pilke ja äratades paljudes nostalgilisi mälestusi stiilis «mul oli ju ka selline».

Sarnast nostalgiat on võimalik kogeda sel nädalavahetusel Türil. Pühapäeval tähistataval Türi linna sünnipäeval on juba tavaks saanud, et koduaedades ja asutuste õuedel avavad end ühepäevakohvikud ning sünnipäevalised käivad mööda linna kohvil ja koogil. Tänavu suvel on aga kohvikute kõrval veel teinegi tõmbenumber – linna jõuab retrovankrite näitus. Kokkutulek toimub juba kuuendat korda, varem on uhkeid vankreid ja kärusid saanud imetleda Põltsamaal ja Rakveres, aga ka Paides. Tänavu leidis sündmuse eestvedaja ja sotsiaalmeedias teisi retrovankrite austajaid koondava lehe haldaja Raili Sule, et just suvel sünnipäeva tähistav Türi on koht, kus retrovankreid pole veel näidatud. Kui kohvikutepäeva korraldajatelt saabus kutse just sellel päeval retrovankrid Türile kokku tuua, ei kõhelnud Sule kaua. Aprilli alguses jagas ta teavet eesootavast kokkutulekust ka Facebooki grupis ning loetud päevadega ütles oma jah-sõna juba paarkümmend grupiliiget, kellele mõne nädalaga ka lisa tuli. Et osalejate hulgas on ka vankriomanikke, kelle kollektsioonis rohkem kui üks neljarattaline, on juulikuu esimesel pühapäeval Türil võimalus näha üsnagi arvestataval hulgal retrovankreid.