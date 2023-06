Paide linn otsib õpilastele sõidutajaid

Paide Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu ütles, et Anna-Ardu hanke pärast ta väga südant ei valuta, sest seda piirkonda on varasemalt teenindanud erasektor ning kõik on kenasti toiminud. "Loodetavasti jätkub kõik vanaviisi ning Tallinna-Tartu maantee äärsetes külades: Annas, Liivamäel, Ussisool, Matsimäel, Mustlas ja Mustla-Nõmmel elavad õpilased, kellele lähimaks kooliks on Ardu kool, saavad hommikul kenasti kooli viidud.