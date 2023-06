Hendrik Kraav ütles, et tema teekond Aafrikasse algas kolmapäeval ja selle nädala esmaspäeva lõunal oli ta juba tagasi. "Kiire käik, aga selle ajaga nägin ja õppisin palju," võttis ta kogemuse lühidalt kokku.

Kraavi hinnangul on Keenia eluolu eestlase jaoks harjumatu. "Eriti liiklus, see on seal täielik õudusunenägu. Uskumatu, kuidas saab kaherealisest teest teha kuuerealise," sõnas ta hämmeldunult. "Ja sealjuures sõidetakse mööda nii vasakult, kui paremalt, nii teepeenra pealt, kui kraavist."