Türi Halduse juhataja Elari Hiis tunnistas komisjonil, et on tõesti rikkunud Türi valla finantsjuhtimise korda, kuid tema selgitusel on kohalikus omavalitsuses selline asjaajamine tavaline. „Nii on tehtud enne mind, varem ja kindlasti tehakse ka edaspidi. See on päriselu,” selgitas Hiis.