Selgus majas: vaata, kui palju maksab Põhjaka mõis

Mõisa omaniku Ott Tomiku ütlust mööda on müügi põhjus selgelt isiklik. «Tunnen, et vajan elus vaheldust ja mugavustsoonist välja murdmist. Saan varsti 40 ja tundsin, et mul on veel jaksu uusi alguseid ja uusi projekte luua. 16 aastat on pikk aeg ja olen seda meelt, et väikesed raputused elus toovad alati särtsu juurde,» selgitas ta.

Tomik selgitas mai lõpus Järva Teatajale, et mõisa hind kujuneb suhtluses huvilistega. «Minule on Põhjaka loomulikult hindamatu, sellepärast soovingi huvilistega isiklikult vestelda ja aru saada, mis plaanid neil Põhjakaga on. Omas peas on mul muidugi ka number olemas,» ütles ta ja lisas, et arvestades, kuidas nad kolme kokana kunagi täiesti nullist alustasid, ei taha Tomik, et summa innukat huvilist ühendust võtmast takistaks. «Nagu meie Põhjaka lugu tõestanud on, siis kõik on võimalik – kui on vaid selge soov ja julgus pihta hakata. Kirjutage mulle ja arutame!»