Sõda oli taas jõudnud Euroopa pinnale, meie vahetusse lähedusse, meie naabrite koduõuele. Ja enamgi veel – ajapikku sai üha selgemaks, et sõda oli jõudnud ka meie energiaturule, millega Venemaa oli asunud juba enne sõja algust manipuleerima. Aastakümnete jooksul tekkinud olukord, kus hulk liikmesriike sõltus liialt Venemaa fossiilsetest kütustest, seadis meid silmitsi küsimusega, kuidas aidata Ukrainal sõda võita ning samal ajal tagada euroliidu varustuskindlus ja energiajulgeolek. Oli selge, et ees on ootamas keeruline talv.