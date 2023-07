Uus jäätmevedaja räägib veebikohtumisel asjad selgeks

17. juulil kell 18-19.30 toimub veebikohtumine RAGN-SELLS AS esindajatega, kes räägivad korraldatud jäätmeveost Türi vallas alates 1. augustist. Kohtumisel räägitakse, millised jäätmeliigid on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud, millised on tingimused jäätmete liigiti kogumisel ja palju muud jäätmeveoga seonduvalt.