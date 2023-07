Hoog sisse: renditõuksid jõuavad peatselt Türi ja Paide tänavatele

Väikelinnast Raplast alguse saanud idufirma Hoog Mobility on plaani võtnud viia elektritõukerattad just väikelinnadesse. Nüüdseks toimib tõukeratta renditeenus edukalt Raplas ja Keilas, ent ettevõtte teatel jõuavad Hoog tõuksid juba juulikuus järvamaalasteni ning need hakkavad ringi vurama Paides ja Türil. Lähinädalatel laieneb Hoog renditõukerataste teenus veel kolme väikelinna.

Eriline tähelepanu on Hoog tiimil suunatud ohutusele ja parkimisele. Hoog mobiilirakendus, mida saab alla laadida nii Google Play’st kui App Store’st, kasutab AI tehnoloogiat, mis kontrollib automaatselt, kas tõukeratas on korralikult pargitud ning vajadusel informeerib kasutajat, et see ümber paigutada. Lisaks sellele vaatavad Hoog parkimise spetsialistid kõik parkimispildid üle ning vajadusel võtavad sõitjatega ühendust. See tähendab, et Hoog tõukerattad on seal, kus nad peaksid olema, ja mitte seal, kus nad võiksid teistele segavaks osutuda. See tark lahendus aitab kaasa turvalisele ja sujuvale liiklusele.