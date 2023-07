Rahvajooksu peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul on see hea näide sellest, et kohalik kogukond peab sündmustest nagu Paide-Türi rahvajooks lugu. "See tekitab hea kokkuhoidmistunde," rõõmustas Juhanson, et Amservi meeskond tuli koostööettepanekuga nii hästi kaasa.