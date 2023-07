Endine Paide linnapea: kas ainult kulukärped või ka kokkuhoid arengu nimel?

Paides umbusaldati volikogu juhtkonda ja linnavalitsust ning uus võimuliit on asumas juhtimise eest vastutama. Kogu eelmise ja üle-eelmise nädala, tegelikult viimase kuu ja kauemagi aja retoorika on olnud see, et linna finantsseis on väga halb ja senine võim on saamatu. Selle tuules, ent samas sellest sõltumatult käisid linnavolikogus hääletused, mis päästsid valla uue valitsuse ja võimuliidu moodusta­mise. Aga senise arvustamise kõrval peab kujunema ka tegelik plaan.