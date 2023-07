Kui neljapäeval Paide raekoja teise korruse saalis lõpeb linnavolikogu istung, kus hetk tagasi on Kaido Ivask ligi kümneaastase pausi järel Paide linnapeaks saanud, kutsub vastse koalitsiooni üks eestvedajaid, Mihhail Feštšin, kõiki esimese korruse saali, et tavakohaselt tähtsa päeva puhul klaase kõlistada. Kaido Ivask raputab pead: «Mul on väga kiire.»