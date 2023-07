Riigikontrolli rahandusministrile saadetud kirjas juhitakse tähelepanu, et riik on kümne aasta jooksul ettevõtetele jaganud nelja miljardi eest toetusi, kuid e-riigi toetustest ei ole selget ülevaadet ja kogu süsteemis valitseb paras kaos. Riigikontrolli käsutuses olevatest andmetest saab aga mõningaid ülevaateid koostada. Näiteks – millised ettevõtted on saanud riigilt suuremaid toetusi.