Ostetud toiduabi jagati teises kvartalis enam kui 33 000 inimesele

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul näitab toidukaartide nõnda aktiivne kasutus, et oleme õigel teel toiduabi jagamise personaalsemaks ning mugavamaks muutmisel. „Perekonnad saavad valida endale meelepäraseid tooteid ning ühtlasi väheneb kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ning Toidupanga inimeste töökoormus. Kuivõrd on tegemist uue süsteemiga kogu Euroopa Liidu mõttes, on mul seda parem meel, et üleminek koostöös Rimiga ilma viperusteta kulges,“ lisas Riisalo