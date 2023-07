Villeveres toimub esimene leiutajate festival

Festivali üks korraldajatest Siim Siimussaar sõnas, et algselt oli tänavu esmakordselt toimuvat leiutajate festivali kavas korraldada rohkem külas omakeskis, kuid pärast sotsiaalmeedias sõna lendu laskmist ei tulnud sellest enam midagi välja.

Nii on tänavu esmakordselt toimuvale leiutajate festivalile tulemisest juba teada andnud üle 20 omavalmistatud sõidukite loojad. Neist viis on oma külast, ülejäänud naaberküladest ja kaugemalt tulijad toovad oma masinad festivalile lausa Soomest. Selle üle on mehel vaid hea meel.