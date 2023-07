Noored pöörduvad nõustamisele peamiselt ärevuse ja depressiooni tõttu

„Nõustamisele pöördumise põhjused on üldjoontes jäänud aja jooksul samaks, kuid hüppeliselt on kasvanud abivajavate noorte hulk. Hinnanguliselt vajaksid vaimse tervise tuge suisa pooled noortest. Kui kergema mure korral ei saada abi õigeaegselt, siis probleemid tõenäoliselt süvenevad ning abivajadus kasvab,“ rääkis Peaasi.ee psühholoog Andreas Holst.

Peaasi.ee on poole aasta jooksul viinud läbi ligi 1900 nõustamiskorda 700-le noorele, kellest ligi kolmandik said piisavalt tuge ega vajanud edasi suunamist.

„Alates aasta algusest pakume kiiremat abi noortele, kelle vaimse tervise sümptomid on kerged kuni mõõdukad ning kes nõustamise järel ei pruugi vajadagi eriarstiabi. See on oluline samm, et vähendada koormust niigi ülekoormatud tervishoiuteenustele,“ selgitas Andreas Holst.