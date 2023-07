Linna aukodanik teeb üle pika aja midagi erilist

“Viimane triatlonivõistlus oli mul olümpiadistants veebruaris Lanzarote’is, kuid Eestis võistlesin viimati 2018, kui Otepää poolpika Ironmani raames toimus ka Telia 4:18:4 triatlonivõistlus,” meenutas eelmisel aastal Paide linna aukodaniku tiitli pälvinud Juhanson. “Loodan, et tippspordi ajast on midagi meeles, hetkel treenin täpselt nii palju, kui pere ja töö kõrvalt jõuan, need on prioriteet,” lausus Juhanson. “Eesmärk on sirge seljaga finišijoon ületada ning võistlust nautida. Annan kõikidele triatlonisõpradele võimaluse mulle pähe teha. Tippsport on tippsport, harrastussporti peabki nautima,“ ütles Juhanson.