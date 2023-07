Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Ervita marjakasvatus on kultuurmustikate poolest populaarne nii järvalaste kui ka kaugema kandi rahva hulgas. Marjakasvatuses korjatakse mustikaid ka tellimise peale, kuid eriti meeldib inimestel ise marju noppida ja see on ka odavaim võimalus. Tänavu on mustikasaak vilets ja ka tavapärasest hilisem. Ervita marjakasvatuse üks omanikest, Jegor Mitrofanski, ütles, et praegu on keeruline öelda, kuivõrd ise korjamise võimalust tänavu üldse pakkuda on ja kindlasti ei juhtu see enne augustit. «Kui, siis anname sellest Facebooki lehel teada. Lootust on, et mingil määral marju ikka saab, kuid kindlasti tuleb korje eelmisest aastast hilisem ja lühem,» lausus ta.