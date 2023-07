Jäneda talupäevade aukülaline on Kaitseliit

​Sel nädalavahetusel ehk 29.-30. juulil on õige aeg riputada varna vikat, teha paus marjakorjamises ning lubada endale enne viljakoristust paar päeva mõnusat ajaviitmist Jänedal. Eesti Talupäevad on olnud pikima traditsiooniga suurüritus Eestis, tänavu toimub see 32. korda. Esmakordselt on mõlemal päeval kohal Kaitseliidu Viru maleva Tapa malevkond, kes näitab varustust ja tutvustab oma tegemisi, eesmärke ja tegutsemise põhimõtteid.