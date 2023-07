Oma jalgpallurikarjääris esimesi samme tegev talendikas 19-aastane Paide poiss Matrix Einer treenib kolmandat aastat Tallinnas Paide linnameeskonna esindusmeeskonnaga. Paljudele võib tunduda sportlase elu lust ja lillepidu, kuid tegelikult kõik nii ilus pole. Einer tõdes, et jalgpallis on edu võti fookus ning keskendumine, kuid head tasakaalu on väga raske leida. Haridus on ju oluline, aga kuidas omandada kõrgharidust aeganõudva treeninggraafiku kõrvalt?