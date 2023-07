Kindlustus vastab: kas metallist korstnad on ohtlikumad?

See aasta on Seesam kindlustuse klientidele olnud erakordselt põlenguterohke – lisaks väiksematele tulekahjudele on punase kuke roaks langenud praeguseks juba kuus hoonet, mille taastamise maksumused on vahemikus 120 000 – 360 000 eurot. Tulekahjude statistikas hakkavad silma ka mitu juhtumit, kus tulekahju on alguse saanud metallist korstnast.