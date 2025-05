ExpoFerti esimene laohoone on tänaseks valmis. Järge ootab kaks korda suurem ehitis, mille jaoks plats on juba ette valmistatud.

Aprillis kirjutas Järva Teataja, et Mäo reisiterminali naabrusse on kerkimas uus hoone ja lähisaastatel on oodata lisa. Nüüd on laopinnaks mõeldud ehitis valmis saanud ning jõudnud ka üüriturule.