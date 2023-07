Elroni koolituskeskuses lõpetas uus lend vedurijuhte

Relviku sõnul kandideeris 24. juulil lõppenud kursusele 110 inimest, kellest valiti välja 9 ja lõpetas 8 õpilast. “Kuna tegemist on väga vastutusrikka ametiga, siis on valikusõel üsna tihe,” märkis Relvik. “Lõpetajate seas on nii pärast gümnaasiumi või ülikooli tulnuid kui ka elus karjääripööret tegevaid inimesi.”