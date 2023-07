Vabriku park vajab korrastamist

20. juulil tegi Türi Rahvalehe toimetaja Teet Reier pargis tiiru koos Türi halduse aednik Ele Schiffi ja Türi halduse juhataja Elari Hiisiga. Eesmärgiks oli vaadata üle võimalikud tööd hooldusraie ja ohtlike puude eemaldamise osas. „See park on Türil üks noorimaid, istutatud peale viimast suurt sõda ehk siis 1940–50ndatel. Hiljem puid lisandunud pole, uuenenud on park põhiliselt isetekkeliselt," selgitas Schiff. „Viimasel paaril aastakümnel siin midagi tehtud pole, just seetõttu vajakski see kasvõi kuivanud ja ohtlike puude eemaldamist ja valgustusraiet. Vanad ja samas elujõus puud, mida annab säilitada, jäävad kindlasti alles, Vabriku pargis jääb peale katkiste puude eemaldamist avatuks just päikesepoolne serv. Tekivad soodsad tingimused uute puude istutamiseks, sest valgust ja soojust on noorte puude kasvustardiks piisavalt," lisas ta.