Loomasööda varumine on olnud tavalisest keerukam, kuid katastroofi pole

Pikk põuaperiood kuivatas suve esimesel poolel heinamaad kollaseks ja rohi ei saanud suure kuivuse tõttu kasvada. Põllumajanduses on välja kuulutatud eriolukord ning mõned Eesti farmerid on otsustanud oma tegevuse lõpetada. Mitu Järvamaa loomakasvatajat rääkis, et söödavarumine on olnud tavapärasest keerulisem, kuid asi pole nii hull, et otsade kokkutõmbamisele mõelda.