Algas kirjapanek Järvamaa suurimale autospordivõistlusele

Paide linna ning Järva ja Türi valla teedel sõidetav Humus Paide Rally on autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste viies etapp ja ühtlasi ka autoralli Läti meistrivõistluste vahetusetapp.

Ralli korraldaja Alari Lunts selgitas, et enamik katseid on nii võistlejatele kui publikule juba tuttavad. “Kuigi rada kulgeb põhiliselt mööda samu teid, läbitakse mõned kiiruskatset võrreldes eelmise aastaga vastupidises suunas, lisaks on juures mõned uued rajalõigud ning täielikult uuenenud linnakatse” lisas Lunts.