Türi mehaanikute raudteesõidukid võistlevad Ida-Virumaal

Käsidresiinid on rööbastel liiklemiseks mõeldud sõiduvahendid, kuid Eestis kasutatakse neid praegu vaid Relsiralli võistlustel. “Alguses laenasime me võistluseks Soome dresiine, kuid siis juhtus üks ehmatav lugu selle sama paarissprindi ajal, mis siin Jõhvis praegu toimuma hakkab,” räägib peakorraldaja Neddy Kramer. “Mäletan seda nagu tänast päeva, kuidas Türi jaamas üks dresiin läks üle otsa ümber,” kirjeldab ta ohtlikku olukorda. Kaks noormeest said õnnetuses ka viga ning vajasid paari õmblust, kuid juhtum oli siiski õnneliku lõpuga. “Sellest ajast peale me Soome dresiinidega ei sõida.”

Võistlustel kasutatakse nüüd Järvamaal ehitatud käsidresiine: “Meil on Türil nii tugevad mehaanikud ja tehniline baas ning koostööna valmisid võimalikult ohutud sõiduvahendid, mida olemegi viimastel aastatel kasutanud.” Kramer kinnitab, et vaid võistlusteks loodud dresiinid on väga heas korras, neil on tugevad pidurid ning nendega on mugav sõita. Liiklusohutus on peakorraldaja sõnul vanade dresiinidega võrreldes palju paranenud.