Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eks ole üldteada fakt, et merepiiri, rohkemate huviväärsuste ja suuremate linnadega naabermaakondadega võrreldes turistid Järvamaale suurt ei satu. Või siiski? Jätame hinnangud kõrvale ja vaatame, mida ütlevad väliseksperdid ja statistika. Kui mitte arvestada lähemale hiilivaid maksutõuse, on võrreldes koroonaastatega turisminduses pigem helgemad päevad. Nii suurenes näiteks välisturistide arv ainuüksi märtsis kolmandiku jagu, aastases võrdluses on aga Soome turistide arv lausa kolmekordistunud.

* Saiakeste letilt õhkub isutekitavat lõhna, mis lausa meelitab pakkumisi kaema. Kiireks kõhutäiteks on mugav pirukas teele kaasa haarata, soolaste ja magusate, kergete ja rammusate pagaritoodete valikus on midagi ahvatlevat igaks argipäevakski. Poodides ja kohvikutes on saiakeste valik lai ja nende hind on eri pakkujatel erinev. Kas kallimad kohvikud suudavad aga konkureerida rahakotisõbralikumate toidupoodidega?

* Kaks ja pool aastat tagasi vapustas Paidet uudis, et Reopalu kalmistul on hauaristidelt varastatud 200 nimeplaati. Kui Järva Teataja sellest 2021. aasta 5. jaanuaril kirjutas, ilmus juba järgmiseks hommikuks toimetuse postkasti tundmatult lehelugejalt paar fotot, mille avaldamise järel tuli kümneid asjalikke vihjeid. Need viisid samal päeval kahtlusaluse tabamiseni ja päev hiljem olid ka varastatud sildid politseinike valduses. Selgus, et Röalt pärit 76-aastane mees oli käinud juba kuid kalmistul pronksist, messingist ja vasest silte kangutamas, tagunud need nagu ümbrikud kokku ja müünud metalli kokkuostupunkti. Esimesed taastatud plaadid jõudsid surnuaiale tagasi juba sama aasta septembris. Neljapäeval saabus surnuaiale KAR-Grupi metallitööde meister Eino Jööts koos töömeestega ja lähipäevadel saab töö lõpule viidud.