Homme algab Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri teine ametiaeg

Professor Toomas Asseri sõnul on järgmisel viiel aastal plaanis suure tähelepanu alla võtta ettevõtluse ja kestliku arengu teemad. „Sain rektori valimiste ajal kinnitust, et ettevõtluse ja kestliku arengu teemad on eelolevatel aastatel sedavõrd olulised, et nende vastutus peab rektoraadis olema prorektori tasemel,“ lisas Asser.

Rektoraadi uue ametiaja fookusteemade – ettevõtluskoostöö, kestliku arengu ja ülikooli rahvusvahelise positsiooni tugevdamise eest hakkab arendusprorektorina vastutama inimesegenoomika professor Tõnu Esko. Esko üks eesmärk on aidata viia Tartu Ülikooli teadlaste töö Eesti ettevõtjatele lähemale ning suurendada seeläbi inimeste heaolu ja kasvatada majandust. „Näiteks tervisetehnoloogia ettevõtluse vallas on ülikoolil suur potentsiaal ühiskonna jaoks olulisi lahendusi luua. Selleks on meil äsja valminud ka väga selge plaan, mida hakkame ellu viima,“ ütles Esko.

Teise tähtsa teemana on arendusprorektori vastutada kestlik areng. „Elame ajastul, kus kestlik areng ei ole enam valik, vaid vältimatu vajadus. Näen, et selles saavad Tartu Ülikooli teadlased olla partneriks poliitikutele, ametnikele ja ettevõtjatele, et aidata teadusele tuginedes ohjeldada kliimamuutusi, kohaneda rahvastikumuutustega, tagada julgeolekut ning turvalisust, parandada ja edendada inimeste tervist, hoida elurikkust, juhtida riiki targalt ning vähendada ühiskondlikke lõhesid,“ lisas Esko.

Uue teadusprorektorina liitub Toomas Asseri meeskonnaga koosluse ökoloogia professor Mari Moora, kelle sõnul on tema vastutusvaldkonna olulisim ülesanne motiveerida Tartu Ülikooli kõigi nelja valdkonna teadlasi edukalt osalema rahvusvahelises tippteaduses. Selleks tuleb pidevalt arendada teadlast toetavat töökeskkonda. „Kõige kiiremat lahendamist vajavad teemad on teaduse rahastamise süsteem Eestis ja akadeemilise järelkasvu tagamine rahvusülikoolis. Koos Eesti riigiga on meil võimalus luua maailma parim teaduse rahastuse süsteem. Koos ülikooliperega arendame edasi noori motiveerivat ja kaasavat karjäärimudelit,“ ütles Moora.

Rektoraadis jätkavad õppeprorektor Aune Valk, kantsler Kstina Noormets, akadeemiline sekretär Tõnis Karki ja finantsjuht Kalle Hein. Lisaks kuuluvad rektoraadi koosseisu valdkondade dekaanid Raul Eamets, Margus Lember, Leho Ainsaar ja Anti Selart. Eelmisesse rektoraadi koosseisu kuulunud arendusjuht Taivo Raud jätkab rektoraadi büroo juhatajana.