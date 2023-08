Lugeja küsib: mida teha, kui töökohal esineb ahistamist või seksuaalse alatooniga käitumist?

Ahistamist võib kogeda nii töökohal kui ka igapäevaelus. Ahistamine on käitumine, mille eesmärk on teist inimest solvata, alandada või ebamugavust tekitada.

Seksuaalvägivald on vägistamine või sellega ähvardamine, aga ka pealesunnitud puudutused. Seksuaalvägivald mõjub ohvrile šokeerivalt ning sellest rääkimine võib osutuda äärmiselt raskeks. Siinkohal on oluline lähedaste inimeste toetus, kellele kannatanu võib oma probleemi jagada. Lähedase tugi aitab vältida olukorda, kus ohver tunneb ennast probleemiga üksi ja otsustab vaikida. Abi saab ka seksuaalvägivalla kriisiabikeskusest, kus tehakse tasuta vajalikud uuringud, fikseeritakse vigastused ja pakutakse psühholoogilist tuge. Kriisiabikeskus pakub ka tugigrupi teenuseid, kus on kannatanutel võimalik jagada oma emotsioone turvalises keskkonnas. Seksuaalvägivallast tuleks teavitada ka politseid. Politsei ning kriisiabikeskuse abiga on võimalik esitada kohtule reaalseid asitõendeid ning määrata süüalusele õiglane karistus.