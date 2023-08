Silmnähtav edukus tuleb sageli vaimse tervise arvelt

Inimestele pakub turvatunnet, kui nad saavad keskenduda kindlale eluvaldkonnale. Noortele on selleks enamasti haridus, millele järgneb erialane töö. Seatakse eesmärgid, mida tahetakse võimalikult kiiresti saavutada ning silme ees nähakse palganumbrit, milleni soovitakse jõuda.

Kohtusin hiljuti kahekümnendates eluaastates ettevõtjatega, kellega tuli jutuks tööaeg ja sellest tulenev elukvaliteet. Kui ma üritasin neid veenda, et normaalne nädalane tööaeg on 40 tundi, mitte rohkem, tuli vastuseks, et see pole piisav. Praktika aga näitab, et sageli on just ületöötamine vaimse tervise probleemide ja läbipõlemise põhjus. Seejuures saavad uuringute kohaselt inimeste tervisemured aina enam alguse just vaimse tervise probleemidest. Nii jäävad inimesed pigem haiguslehele, kuid ei tegele juurprobleemiga ning vaimse tervise mured aina süvenevad.

Suhetesse panustamata võime ühel hetkel jääda üksi

Minu jaoks saabus selgus ühel koolitusel, kui meil paluti sulgeda silmad ja mõtiskleda, kus tahame olla viiekümne aasta pärast: millised inimesed on meie ümber, kuidas näeme oma elu ning millised oleme ise. Toona taipasin, et kui ma praegu ei pinguta suhete hoidmise nimel, siis ei pruugi mul olla tulevikus kedagi, kelle poole pöörduda. Ma mõistsin, et olen kaotanud töö ja elustiili tõttu palju sõpru, sest mul ei ole olnud nende jaoks aega.