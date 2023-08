Vargamäel tuleb dokumentaalfilmide õhtu

Dokumentaalfilmide õhtul saab näha kolme filmi, mille keskmes on tugevad, kuid samas nii erinevad naiskarakterid. Kohapeal juhatab filme sisse filmikriitik Tristan Priimägi.

Kell 16 “Vetelkõndija”. Film naiseks olemisest, jutustatuna läbi armastatud poetess Kristiina Ehini elu ja loomingu. Tema ausad, ilusad ja valusad jagamised avavad meile, millistest kogemustest on ta pidanud läbi tulema, et kasvada selleks naiseks ja poeediks, kellena me teda täna tunneme.