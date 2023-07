Akersoni OÜ juhatuse liige ning hooldekodu rajamise algataja Kaja Koger rääkis, et hoone osteti Järva vallalt ning selle renoveerimisega hooldekoduks alustati märtsis. Hoone ühes osas on remonditud, kohandatud ja sisustatud mugavad kaheinimesetoad koos vajalike tualett- ja abiruumidega. Ruumi on neis 36 kliendile. Lisaks on avatavas hooldekodus avarad puhketoad mitmesugusteks tegevusteks ning samuti tänapäevastele nõuetele vastav eraldi sissekäiguga köögiplokk.