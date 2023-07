Teismeiga esitab vanemlikele oskustele väljakutse

Soov kogeda vabadust ning soovimatus võtta vastutust on teismeea üks põhilisemaid omadusi. Piltlikult öeldes on üpris tavaline olukord, kus teismeline vajutab nii-öelda gaasi põhja, kuid pidurisüsteem on samal ajal kas puudulik või olematu. Võime ennast märgata ja teadlikult piirata eristabki küpset täiskasvanut teismelisest. Vanad kodused reeglid ja kokkulepped teismeeas enam ei kehti, need on vaja üle vaadata ja uutega asendada. On paratamatus, et vabadusiha noores inimeses kasvab ja seda tuleb koos usalduse kasvuga ka võimaldada lootuses, et noore südametunnistus tuleb füüsilise arenguga kaasa.