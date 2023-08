Eesti Noorte Muusikaliteatri lavale jõuab Kaarel Orumägi originaalmuusikal

"Kindlasti saab sel suvel toimuma kõigi aegade suurima produktsiooniga lavastus, mis meie teater on publiku ette toonud. Sealt ei puudu kõik see, mida varem nähtud ning oodata on ka palju uut ja huvitavat," lausus muusikali autor ja lavastaja Kaarel Orumägi. "Usun, et külmaks ei jäta see lavateos küll mitte kedagi, sest materjalis endas on juba kõik olemas mis üheks korralikuks elamuseks vajalik on: rohkete keerdkäikudega libreto, kaasahaarav muusika, eriilmelised karakterid, silmapaistvad kostüümid, energiast pakatavad tantsud jne."

"Pea kümne aasta jooksul olen ENMT lavale astunud 12. omanäolise rolliga. Iga senine karakter on olnud küll omamoodi eriline, aga sellist inimloomuse kasvamist, arenemist ja lüüasaamist mida Marcella kogeb ei ole ma veel mängida saanud. Kindlasti pakub see tegelane palju nii mulle kui ka publikule. Soovin eelkõige, et Marcella ei oleks lihtsalt roll laval, vaid temast saaks päris inimene oma päris tunnete, päris lugude ja päris eluga," sõnas nimitegelast kehastav Janet Vavilov. "Kuna materjal on emotsionaalselt küllaltki pingeline, tuleb see mingil määral kindlasti ka meie, näitlejate, igapäevaellu kaasa. Alati on põnev jälgida kuidas proovide ja etenduste ajal saab tänu karakteritele ühest või teisest trupi liikmest hoopis keegi teine. Usun, et see lavastus võib lisaks näitlejatele ka publikus nii mõnegi inimese panna oma elu hoopis teise nurga alt vaatama. Seega. Publikule soovin avatud meelt!"