Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Lähiajal avab uksed uus hooldekodu Päinurmes kunagistes Nurme kooli ruumides. Osaühing Akersoni, kellele Päinurme kodu on esimene eakatekodu, alustas ruumide renoveerimise ja sisustamisega kevadel. Praeguseks on vaja saada veel kasutusluba ning sel kuul loodetakse uksed avada ja esimesed kliendid vastu võtta.

* Kuigi automaksu kehtestamise üle arutati juba eelmisel sajandil, on nüüd taas päevakorda kerkinud teema autoomanikes palju pahameelt tekitanud. Riigis on registreeritud mootorsõidukeid miljoni ringis ja maks tooks lisakulutuse suurele osale elanikest. Maksustatavate hulgas on ka need sõiduvahendid, mis tänavatel aasta ringi ei liigu. Mootorrattad ilmuvad liiklusesse koos kevadise ilmaga ja kaovad sügise saabudes, samuti ei kasutata iga päev erilisi uunikume või katuseta lõbusõidumasinaid. Eriti raskeks läheks olukord aga neil masinahuvilistel, kel on suurem sõidukikollektsioon. Järvamaal asub muuseum, kus eksponaatideks erilised sõidukid. Mõnda eksponaati võib vahel ka tänavaliikluses kohata, sest nendega külastatakse üritusi või osaletakse näitustel, kuid enamasti seisavad nad Järva-Jaanis muuseumi territooriumil. Vanatehnika varjupaiga omanik Tuve Kärner peaks maksu jõustumise korral igal aastal suuri summasid välja käima hakkama.

* Järvamaa noori huvitab programmeerimine, kuid praegu tuleb praktilise hariduse saamiseks sõita 150 kilomeetri kaugusele. Kavandatav innovatsioonikeskus tooks Kood/Järva nime all Paidesse Jõhvis hästi toimiva programmeerimiskooli filiaali. Kood/Jõhvi esimeste tegutsemisaastate jooksul on seal praktilist programmeerimisharidust omandanud ka mõned järvalased. Ilmselt oleks neid rohkemgi, kui õppida saaks kodu lähedal. Kooli kandideerimiseks on vajalik põhiharidus ja kandidaat peab olema täisealine. Sisseastumistestid hindavad tegija mälu ja loogilist mõtlemist, edasi pääsenuid ootab kolmenädalane testperiood Selection Sprint, mille käigus tuleb koostööd tehes lahendada erisuguseid probleeme ja teha eksameid. Testperiood on pingeline ja lahenduste leidmiseks pole palju aega, seega selgitatakse välja kandidaadid, kes on motiveeritud ja saavad hakkama nii õppetööga kui ka hiljem töös ette tulevate raskustega. Sel suvel soovib Kood/Jõhvi õppeprogrammiga liituda Kabala noormees Oliver Veimer.

* Kui Paide linnaruum just eriliselt suure toitlustuskohtade valikuga uhkustada ei saa, siis kahel päeval aastas see muutub. Helena Soovik arvamusfestivali meeskonnast näeb vaeva, et külastajad saaks festivali ajal nautida suurepärast ning mitmekülgset toitu. Sellel aastal vahetab asukohta ka terve toidutänav.