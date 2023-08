Kaitseväe territooriumite juures loata droonide lennutamine on karistatav

„Kaitseväe territooriumite vahetus läheduses võib aeg-ajalt kohata kümneid droonide lennutajaid, kuid viimasel ajal tekitab see enim probleeme just Ämari lennubaasi ümber, kus on piirangutega lennuala ja droone lennutatakse ilma õhuväega kooskõlastamata,“ ütles kaitseväe sõjaväepolitsei uurimisjaoskonna ülem kapten Karmo Nuut.

„Drooni lennutamise puhul on kaitseväel riikliku järelevalve õigus. Sellest tulenevalt on viimase umbes kahe kuu jooksul sõjaväepolitsei võtnud väärteokorras vastutusele kaks droonilennutajat Ämaris, kes mõlemad väitsid, et polnud teadlikud nõuetest või ekslikult arvasid reeglite kohta teisiti.“

Käesoleva aasta 1. märtsist muutusid Eestis droonide lennutamise reeglid, mille kohaselt lennuväljade läheduses ohutuse tagamiseks piiranguid suurendati. Sama muudatus puudutab otseselt ka Ämari lennuvälja.

„Lennuohutuse seisukohast on koordineerimata droonide lennutamine Ämari lennubaasi kontrollitud õhuruumis väga suur probleem. Ämari lennubaasi ümbruse õhuruumis toimub pidevalt militaarlennutegevus, mis tihti erineb lennumanöövrite poolest tavalisest tsiviillennutegevusest. Sellest tulenevalt on eriti oluline, et ohutuse tagamiseks toimuks droonide lennutamine vastavalt kehtivatele protseduuridele,“ ütles õhuväe lennuohutuse inspektor major Armin Mau.

Transpordiameti poolt kehtestatud tingimused Ämari lähiala ja geograafiliste alade EEGZ19, EEGZ20 ja EEGZ21 mehitamata õhusõidukite lennutamisele on järgnevad: 1. Piirkond on aktiivne ööpäevaringselt. 2. Piirkonna ülempiiriks on 120 meetrit (400 jalga) maa- või veepinnast. 3. Käitamine on lubatud teatise alusel, mis tuleb esitada Ämari lennubaasile vähemalt 5 tööpäeva ette. 4. Vahetult enne mehitamata õhusõiduki käitamist tuleb saada luba Ämari lennujuhtimistorni lennujuhilt. 5. Mehitamata õhusõiduki süsteemi tõusmis- ja maandumiskoht on kontrollitav maa-ala. Kaardirakendus droonilennutajatele (ei kuva ajutisi lennupiiranguid) on leitav Lennuliiklusteenininduse AS kodulehelt. Ajutiste lennupiirangute kohta saab NOTAM (Notice to Airman) infot kontrollida siit! Lähemalt on võimalik tutvuda droonide lennutamisega seotud seaduslike küsimustega SIIN.