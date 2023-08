Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Siim Aer on Paidest pärit noormees, kes armastab üle kõige jalgpalli. Tema pingutusi ning oskusi märgati varakult ning jalgpallur tegi oma esimese treeningu esindusmeeskonnaga, kui oli alles 16-aastane. Nüüdseks on Aer Paide duubelmeeskonna kapten. Kõrgliigas esindusmeeskonna eest on tema arvele kogunenud 28 mängu, milles ta on löönud ühe värava. Siiski tunnetab Aer, et see on alles algus ja rasket tööd tehes loodab ta jõuda ka piiri taha.