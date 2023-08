Hispaania õhuväelased võtavad üle Eesti õhuruumi turvamise

„Vilniuse tippkohtumine oli ajalooline samm edasi NATO õhukaitsehoiaku tugevdamise suunas – liitlasriikide juhid leppisid kokku uues õhukaitse mudelis, mis keskendub NATO idatiivale. Selle raames saavad hävitajad ja õhukaitsesüsteemid koos harjutada, kuidas õhuturbelt minna sujuvalt üle õhukaitse hoiakule. NATO õhuturbemissioon Ämaris näitab liitlaste pühendumust meie piirkonna kaitsele ja on tugev heidutussõnum Venemaale – NATO on tugev ja ühtne,“ ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm. „Täname Briti kuninglikku õhuväge, kes on viimase rotatsiooni jooksul teinud eeskujulikku tööd Eesti õhuruumi turvalisuse tagamiseks ja õppuste käigus tugevdanud meie koostöövõimet. Tervitame taas Ämarisse naasvat Hispaania õhuväge,“ lisas kantsler Salm.